Кабмін знайшов гроші: п’яти держкомпаніям дали два дні для сплатити дивідентів

Нафтогаз та інші компанії повинні терміново сплатити половину дивідендів за минулий рік.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким наклав зобов’язанні на п'ять державних компаній терміново (за два дні) сплатити половину дивідендів за 2023 рік. При це йдеться на сайті Міністерства економіки, інформує ZN.ua.

Підприємства повинні "забезпечити до 29 лютого 2024 року авансове перерахування до державного бюджету річних дивідендів [...] у розмірі не менш як 50 відсотків суми".

Це рішення стосується:

  • АТ "НАК "Нафтогаз України";
  • АТ "Українська залізниця";
  • АТ "Українська оборонна промисловість";
  • ПрАт "Укргідроенерго";
  • АТ "Українські енергетичні машини";
  • ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

"Уряд як акціонер ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За оцінками влади, авансовий збір дивідендів дозволить отримати 3 млрд грн.

Нагадаємо, що в Україні не розглядають можливість підвищення податків для того, аби компенсувати відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки, повідомила членкиня комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».


Олена Середа, ZN.ua





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