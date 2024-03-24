Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт

Йдеться про наконечники стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя.

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Директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів Альфред Рус надав Посольству України в Нідерландах предмети археології, які раніше незаконно вивезли з території України. Про це повідомляє офіційний телеграм Мінкульту, інформує ZN.ua .

"Йдеться про наконечники списів та стріл з різних археологічних культур і регіонів України, що датуються періодами від римських часів до Середньовіччя", – йдеться у дописі.

У відомстві зазначили, що нідерландські митники перехопили українські предмети культурної спадщини після їхнього прибуття до Нідерландів у березні 2023 року. Інспекція інформації та спадщини працювала з експертами з Національного музею старожитностей у Лейдені, щоб дослідити походження предметів. Слідство показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені.

"Після того, як експерти Національного музею історії України підтвердили цей висновок, Інспекція взяла предмети під охорону. Водночас власник предметів, якому вони адресувались, відмовився від претензій до них, оскільки це культурна спадщина України, яка охороняється законом", – додали у Мінкульті.