Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда

В Україні за програмою «Доступні кредити 5 7 9%» минулого тижня уповноважені банки видали 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн. Про це повідомляєпресслужба Міністерства фінансів.

Минулого тижня банки видали доступних кредитів на 2,1 мільярда
Фото: mind.ua

Скільки видано кредитів

«За минулий тиждень у межах Програми видано 533 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 297 кредитних договорів на суму 0,6 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Із моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5 9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 73 501 кредит на загальну суму 239,6 млрд грн, з яких 49 870 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 105,1 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5 7 9%» укладено 38 679 кредитних договорів на загальну суму 150 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 29 394 кредитних договори на суму 78,4 млрд грн), з яких:

  • 8,21 млрд грн — на інвестиційні цілі
  • 8,68 млрд грн — як антикризові кредити
  • 3,83 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів
  • 34,74 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників
  • 58,52 млрд грн — на антивоєнні цілі.





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