НКРЕКУ дозволив обленерго витрачати гроші для інвестицій на свій захист

Кошти для ремонтних робіт також можуть витрачатися на захист об'єктів обленерго.

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила операторам системи розподілу (обленерго) використовувати гроші, призначені для інвестиційних програм, на потреби інженерного захисту своїх об'єктів, інформує ZN.ua .

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 12 вересня.

Також на ці цілі можна використовувати кошти ремонтних програм обленерго.

Необхідність прийнятого рішення - можливість побудови інженерного захисту критичних елементів систем розподілу в найкоротший термін.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року до квітня цього року російська федерація здійснила 33 масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, за ними було випущено понад 1000 дронів і ракет.

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