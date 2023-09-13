НКРЕКУ дозволив обленерго витрачати гроші для інвестицій на свій захист

Кошти для ремонтних робіт також можуть витрачатися на захист об'єктів обленерго.

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила операторам системи розподілу (обленерго) використовувати гроші, призначені для інвестиційних програм, на потреби інженерного захисту своїх об'єктів, інформує ZN.ua.

НКРЕКУ дозволив обленерго витрачати гроші для інвестицій на свій захист
© НБУ / Flickr

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 12 вересня.

Також на ці цілі можна використовувати кошти ремонтних програм обленерго.

Необхідність прийнятого рішення - можливість побудови інженерного захисту критичних елементів систем розподілу в найкоротший термін.

Нагадаємо, що з жовтня минулого року до квітня цього року російська федерація здійснила 33 масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, за ними було випущено понад 1000 дронів і ракет.

Як ми переживемо другу військову зиму, залежить від трьох факторів: кількості ворожих ударів, результативності нашої ППО та ефективності заходів щодо відновлення енергосистеми. Яка ситуація з енергетикою зараз і до чого слід підготуватися, читайте у матеріалі Ігоря Маскалевича «Якщо енергосистемі знадобилася аварійна допомога для кондиціонерів, що буде під час морозу під обстрілами?» на ZN.UA.


Олена Середа, ZN.ua





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