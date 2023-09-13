НКРЕКУ дозволив обленерго витрачати гроші для інвестицій на свій захист
Кошти для ремонтних робіт також можуть витрачатися на захист об'єктів обленерго.
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 12 вересня.
Також на ці цілі можна використовувати кошти ремонтних програм обленерго.
Необхідність прийнятого рішення - можливість побудови інженерного захисту критичних елементів систем розподілу в найкоротший термін.
Нагадаємо, що з жовтня минулого року до квітня цього року російська федерація здійснила 33 масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, за ними було випущено понад 1000 дронів і ракет.
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