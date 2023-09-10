Курс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогноз

Експерти прогнозують помірну девальвацію гривні.

До кінця поточного року офіційний курс долара не перевищить діапазону 36,6-37,5 грн/$. А на початку 2024-го гривня може помірковано послабитись – до 41 грн/$. Про це йдеться у оновленому прогнозі найбільшої української інвесткомпанії Dragon Capital, інформує ZN.ua.

Курс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогноз
© Getty Images

Багато в чому це завдяки тому, що Нацбанк не поспішає повертатися до курсу валют, що плаває.

"НБУ залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, однак рухається в цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж ми очікували, очевидно, враховуючи високі ризики. Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися в четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", – йдеться у повідомленні.

До цього аналітики прогнозували зростання курсу до 39 грн/$до кінця поточного року.

Щодо інфляції, то Dragon Capital вважають, що темпи зростання споживчих цін знизяться до 9% до кінця року і залишаться на цьому рівні протягом наступного року.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Gazeta Wyborcza: Польща хоче заборонити імпорт з України ще двох продуктівGazeta Wyborcza: Польща хоче заборонити імпорт з України ще двох продуктів
Українці мають обміняти купюри та монети, що вийдуть з обігу з 1 жовтняУкраїнці мають обміняти купюри та монети, що вийдуть з обігу з 1 жовтня
Кораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокадуКораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокаду
В Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зимиВ Міненерго спростували інформацію Зеркаль про низьку готовність ТЕС до зими
У Франції провели обшуки у Worldcoin, OKX хоче отримати ліцензію у Гонконгу: що нового на ринкуУ Франції провели обшуки у Worldcoin, OKX хоче отримати ліцензію у Гонконгу: що нового на ринку
Блок рекламы


Похожие новости
Кораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокадуКораблям із продукцією українських металургів вперше за півтора року вдалося прорвати морську блокаду
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Мільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 рокуМільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 року
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Ціни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрахЦіни на житло злетять через місяць: з'явився прогноз у цифрах
Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"Прокуратура прийшла з обшуками в "Київавтодор"
ВАКС вирішив арештувати ексзаступника генпрокурора та його дружину у межах справи "Укргазбанку"ВАКС вирішив арештувати ексзаступника генпрокурора та його дружину у межах справи "Укргазбанку"
Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджетуПрокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету
США вкладуть $756 млрд у фінансування ядерної зброї до 2032 рокуСША вкладуть $756 млрд у фінансування ядерної зброї до 2032 року
Последние новости
Подгружаем последние новости