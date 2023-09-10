Курс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогноз

Експерти прогнозують помірну девальвацію гривні.

До кінця поточного року офіційний курс долара не перевищить діапазону 36,6-37,5 грн/$. А на початку 2024-го гривня може помірковано послабитись – до 41 грн/$. Про це йдеться у оновленому прогнозі найбільшої української інвесткомпанії Dragon Capital, інформує ZN.ua .

© Getty Images

Багато в чому це завдяки тому, що Нацбанк не поспішає повертатися до курсу валют, що плаває.

"НБУ залишається налаштованим на зміну валютно-курсової політики, однак рухається в цьому напрямку обережніше і повільніше, ніж ми очікували, очевидно, враховуючи високі ризики. Ми очікуємо, що зміна валютно-курсової політики може відбутися в четвертому кварталі поточного року, проте не виключаємо, що НБУ зачекає до початку 2024 року", – йдеться у повідомленні.

До цього аналітики прогнозували зростання курсу до 39 грн/$до кінця поточного року.

Щодо інфляції, то Dragon Capital вважають, що темпи зростання споживчих цін знизяться до 9% до кінця року і залишаться на цьому рівні протягом наступного року.