Золото падає на тлі зміцнення долара

Ціни на золото знизилися в п\'ятницю і готуються показати найбільше тижневе падіння з листопада через зміцнення долара, пише Reuters.

Золото падає на тлі зміцнення долара
Фото Pixabay

Спотова ціна на золото знизилася на 0,47% до $2 за унцію на 09:00. Метал на 2,5% протягом тижня після восьми тижнів зростання. Проте у лютому ціни піднялися на 2,2%. Ф\'ючерси знизилися на 0,7% до $2875.

Індекс USD готується до тижневого приросту на 0,7%.

«Хоча золото вважається притулком, невизначеність на торговому фронті може продовжити фіксацію прибутку на тлі сильнішого долара США», — сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Парчини

Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.

Інвестори перемикаються на дані щодо особистих споживчих витрат (PCE), який віддається перевагу ФРС індикатору інфляції, який вийде о 15:30 за Києвом.

«Я не думаю, що очікування за ставками сильно зміняться, оскільки кілька компонентів у CPI та PPI вказують на те, що інфляція PCE залишається під контролем», — сказав Єп.





Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости
У Goldman Sachs прогнозують зростання ціни на золото до $3 тис наприкінці наступного рокуУ Goldman Sachs прогнозують зростання ціни на золото до $3 тис наприкінці наступного року
Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під лімітОбмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
СБУ та поліція Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати в Мадриді «Скіфське золото» на понад 60 млн євроСБУ та поліція Іспанії затримали контрабандистів, які хотіли продати в Мадриді «Скіфське золото» на понад 60 млн євро
Курс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогнозКурс долара на кінець року: Dragon Capital оновив свій прогноз
«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів«Скіфське золото» потрібно повертати Україні, а не кримським музеям – рішення Верховного Суду Нідерландів
Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік — НБУКурс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за останній рік — НБУ
Імпорт бензинів в Україну падає третій місяць поспіль: чи вплине це на ціниІмпорт бензинів в Україну падає третій місяць поспіль: чи вплине це на ціни
До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експертДо 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт
Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 рокуЗолото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року
Последние новости
Подгружаем последние новости