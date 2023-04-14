До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт

Керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій опублікував у Facebook інфографіку з курсовими очікуваннями МВФ, згідно з якою до 2026 року курс долара за базовим сценарієм зросте до 53,5 грн/$.

До 2026 року курс долара за базовим сценарієм Меморандуму з МВФ зросте до 53,5 грн/$ — експерт
Фото: pixabay.com

Базовий сценарій

Згідно з базовим сценарієм Меморандуму з МВФ, середній курс долара через три роки зросте до 53,5 грн/$:

  • У 2023 році він становитиме 40,7 грн за долар,
  • У 2024 році — 48,0 грн за долар,
  • У 2025 році - 51,2 грн за долар,
  • У 2026 році - 53,5 грн за долар.

Негативний сценарій

За негативного сценарію до 2026 року курс долара підскочить до 66,5 грн/$:

  • У 2023 році - 44,4 грн за долар,
  • У 2024 році - 55,4 грн за долар,
  • У 2025 році — 62,2 грн за долар,
  • У 2026 році - 66,5 грн за долар.

Паращій зазначив, що у матеріалах МВФ прямо не пишуть про курс долара, «але інформації дали для розрахунку достатньо».





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