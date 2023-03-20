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2023-03-20
Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року
Вартість квітневого ф'ючерсу на золото на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (COMEX) зросла на 1,52% і досягла $2003,4, свідчать дані торгів. Золото торгується вище за відмітку $2000 вперше з 18 квітня 2022 року.
Фото: depositphotos
Метал дорожчає
Серед основних причин зростання цін на метал експерти назвали складну ситуацію у банківському секторі США, яка змушує ФРС уповільнити темпи посилення грошово-кредитної політики.