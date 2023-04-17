Імпорт бензинів в Україну падає третій місяць поспіль: чи вплине це на ціни

У березні обсяги пального впали на 37 відсотків.

У березні обсяги пального, ввезеноuj в Україну, впали на 37%, до 85,2 тис. тонн. Про це повідомляє профільне видання Enkorr.ua, інформує ZN.ua .

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У січні українські компанії імпортували рекордні 202,6 тис. тонн бензину.

Грудневий імпорт також був великим і склав 196,6 тис. тонн. Обсяг пального, що було ввезено з-за кордону, перевищував поточні потреби ринку.

Відтоді імпорт бензину в Україну почав падати. Як зазначає видання, в березні Україні зафіксовано різке зменшення імпорту бензинів - на 37%.

Водночас, цей фактор навряд чи вплине на цінову ситуацію на ринку.

Зниження імпорту відбувалося на тлі низьких роздрібних продажів у мережах АЗК, а також - на тлі запасів, що були створені на початку року.

Крім того, стабілізація електропостачання в країні дозволила відновити роботу електротранспорту у великих містах, що призвело до зниження користування власними авто й таксі.

Саме це і стало результатом падіння імпорту бензинів у лютому на 33%. Але такого зменшення було замало, тому скорочення закупівель за кордоном тривало і в березні.

Переважна більшість компаній минулого місяця скоротила закупівлі бензину за кордоном. П’ять найбільших українських мереж АЗК зменшили імпорт бензину на 32,6 тис. тонн, до 40,4 тис. тонн. Решта компаній придбала 44,8 тис. тонн палива, це на 18,2 тис. тонн менше, ніж у лютому.

У березні компанії значно зменшили закупівлі бензину у грецьких і румунських постачальників, які у лютому забезпечували майже 60% українського імпорту.

Обсяги імпорту продукту з Польщі й країн Балтії у березні скоротилися лише на 11%, до 26,3 тис. тонн. Однак це всеодно вдвічі менше, ніж у січні, коли імпорт сягав 56,6 тис. тонн.