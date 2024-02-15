Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови

Критерієм для визначення забороненого контрагента в закупівлях є наявність у громадян ворогуючих з Україною країн, певного відсотка власності у бізнесі

Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови

Кабінет міністрів заборонив закупівлю товарів, робіт та послуг у фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, Білорусі та Ірану. Таке обмеження діє для бюджетних установ та організацій, повідомляє Міністерство економіки України, інформує ZN.ua.

Критерієм для визнання компанії до забороненої щодо укладення угод на постачання товарів є належність кінцевих бенефіціарів чи власників, які є громадянами Російської Федерації, Білорусі та Ірану. Вони мають володіти не більше 10% акцій.

Винятки з “антиукраїнського” списку закупівельників: з ким можна торгувати, навіть якщо у нього російський паспорт

Разом з тим, уряд визначив винятки, коли закупівля може відбуватись навіть за наявності у складі власників громадян з країн, які здійснюють агресію проти України або є безпосередньо причетними до неї.

Обмеження не будуть діяти, якщо загадані громадяни-власники проживають на території України на законних підставах. також не будуть діяти обмеження щодо закупівель, якщо активи громадян з цих країн в компаніях-постачальниках передані АРМА.

Є також виключення щодо практичної необхідності: якщо товари з РФ та Білорусі необхідні для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19 жовтня 2022 року.

Китай та Росія у 2023 році досягли рекордних показників щодо двосторонньої торгівлі у обсязі $240 млрд, збільшившись на 26,3% порівняно з попереднім роком. Китайський експорт до Росії у 2023 році сягнув $111 млрд, стрибнувши на 46,9% порівняно з попереднім роком і на 64,2% порівняно з 2021 роком, що передував вторгненню Росії в Україну. Імпорт із Росії минулого року зріс на 12,7% порівняно з роком раніше і склав $129,1 млрд.

Через війну Росії в Україні більшість західних компаній залишили російський ринок. Цим скористався китайський бізнес і швидко наповнив сусідню країну з хронічним дефіцитом всього товарами китайського виробництва.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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