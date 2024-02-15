Уряд дозволив закупівлю товарів бюджетникам у юросіб з РФ, Білорусі та Ірану – які умови

Критерієм для визначення забороненого контрагента в закупівлях є наявність у громадян ворогуючих з Україною країн, певного відсотка власності у бізнесі

Кабінет міністрів заборонив закупівлю товарів, робіт та послуг у фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, Білорусі та Ірану. Таке обмеження діє для бюджетних установ та організацій, повідомляє Міністерство економіки України, інформує ZN.ua .

Критерієм для визнання компанії до забороненої щодо укладення угод на постачання товарів є належність кінцевих бенефіціарів чи власників, які є громадянами Російської Федерації, Білорусі та Ірану. Вони мають володіти не більше 10% акцій.

Винятки з “антиукраїнського” списку закупівельників: з ким можна торгувати, навіть якщо у нього російський паспорт

Разом з тим, уряд визначив винятки, коли закупівля може відбуватись навіть за наявності у складі власників громадян з країн, які здійснюють агресію проти України або є безпосередньо причетними до неї.

Обмеження не будуть діяти, якщо загадані громадяни-власники проживають на території України на законних підставах. також не будуть діяти обмеження щодо закупівель, якщо активи громадян з цих країн в компаніях-постачальниках передані АРМА.

Є також виключення щодо практичної необхідності: якщо товари з РФ та Білорусі необхідні для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19 жовтня 2022 року.

Китай та Росія у 2023 році досягли рекордних показників щодо двосторонньої торгівлі у обсязі $240 млрд, збільшившись на 26,3% порівняно з попереднім роком. Китайський експорт до Росії у 2023 році сягнув $111 млрд, стрибнувши на 46,9% порівняно з попереднім роком і на 64,2% порівняно з 2021 роком, що передував вторгненню Росії в Україну. Імпорт із Росії минулого року зріс на 12,7% порівняно з роком раніше і склав $129,1 млрд.

Через війну Росії в Україні більшість західних компаній залишили російський ринок. Цим скористався китайський бізнес і швидко наповнив сусідню країну з хронічним дефіцитом всього товарами китайського виробництва.