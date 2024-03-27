«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
На військові потреби Україні вже не вистачає 300-700 млрд грн .
Програма «українського кешбеку», яку ініціював президент Володимир Зеленський, та яка передбачає повернення покупцю частини коштів, сплачених за вироблені в Україні товари, ймовірно, запрацює влітку. Зі створенням проєкту уряду та Офісу президента допомагають великі ритейлери та monobank. Однак держава може чимало втратити на цій ініціативі. Про це
«У такому разі програма «українського кешбеку» коштуватиме на рік близько 20 млрд грн, кажуть три співрозмовники, знайомі з концепцією», - сказано у статті.
Народний депутат Ярослав Железняк так прокоментував аналіз журналістів: «Ще раз - чисто заради піару спустимо з Бюджету двадцять мільярдів гривень….. Краще б вже переселенцям на житлові сертифікати відали б. Воно б з усіх боків було б логічніше… Ну так, нам же немає куди витратити 20 млрд грн в ситуації коли на військові потреби в цьому році не вистачає 300-700 млрд грн з бюджету…..І це ще раз - вважається найкращою зараз ідеєю, яку зміг згенерувати весь економічний блок уряду та ОП…..», -
Раніше в Нацбанку також прокоментувати цю ідею. Щоправда були досить стримані.
“На рівні ідеї це все виглядає непогано, але успішних кейсів реалізації подібних програм у світі мало”, – заявив заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчук.