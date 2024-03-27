«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень

На військові потреби Україні вже не вистачає 300-700 млрд грн .

Програма «українського кешбеку», яку ініціював президент Володимир Зеленський, та яка передбачає повернення покупцю частини коштів, сплачених за вироблені в Україні товари, ймовірно, запрацює влітку. Зі створенням проєкту уряду та Офісу президента допомагають великі ритейлери та monobank. Однак держава може чимало втратити на цій ініціативі. Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує ZN.ua.

«У такому разі програма «українського кешбеку» коштуватиме на рік близько 20 млрд грн, кажуть три співрозмовники, знайомі з концепцією», - сказано у статті.

Народний депутат Ярослав Железняк так прокоментував аналіз журналістів: «Ще раз - чисто заради піару спустимо з Бюджету двадцять мільярдів гривень….. Краще б вже переселенцям на житлові сертифікати відали б. Воно б з усіх боків було б логічніше… Ну так, нам же немає куди витратити 20 млрд грн в ситуації коли на військові потреби в цьому році не вистачає 300-700 млрд грн з бюджету…..І це ще раз - вважається найкращою зараз ідеєю, яку зміг згенерувати весь економічний блок уряду та ОП…..», - зазначив він у своєму Телеграм.

Раніше в Нацбанку також прокоментувати цю ідею. Щоправда були досить стримані.

“На рівні ідеї це все виглядає непогано, але успішних кейсів реалізації подібних програм у світі мало”, – заявив заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчук.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою УкраїниНацбанк спрогнозував, що далі буде з економікою України
росія виділила $12 мільярдів, щоб утримати авіаційний сектор у повітрі — Reutersросія виділила $12 мільярдів, щоб утримати авіаційний сектор у повітрі — Reuters
Німеччина уклала рекордний газовий контракт на 50 мільярдів євроНімеччина уклала рекордний газовий контракт на 50 мільярдів євро
2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року2023-го українське кіно принесло державі в 4,5 рази більше, ніж минулого року
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
У бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІУ бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІ
Країни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларівКраїни Великої сімки заморозили активи Росії на суму 280 мільярдів доларів
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости