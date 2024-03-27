«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень

На військові потреби Україні вже не вистачає 300-700 млрд грн .

Програма «українського кешбеку», яку ініціював президент Володимир Зеленський, та яка передбачає повернення покупцю частини коштів, сплачених за вироблені в Україні товари, ймовірно, запрацює влітку. Зі створенням проєкту уряду та Офісу президента допомагають великі ритейлери та monobank. Однак держава може чимало втратити на цій ініціативі. Про це йдеться в матеріалі Forbes, інформує ZN.ua .

«У такому разі програма «українського кешбеку» коштуватиме на рік близько 20 млрд грн, кажуть три співрозмовники, знайомі з концепцією», - сказано у статті.

Народний депутат Ярослав Железняк так прокоментував аналіз журналістів: «Ще раз - чисто заради піару спустимо з Бюджету двадцять мільярдів гривень….. Краще б вже переселенцям на житлові сертифікати відали б. Воно б з усіх боків було б логічніше… Ну так, нам же немає куди витратити 20 млрд грн в ситуації коли на військові потреби в цьому році не вистачає 300-700 млрд грн з бюджету…..І це ще раз - вважається найкращою зараз ідеєю, яку зміг згенерувати весь економічний блок уряду та ОП…..», - зазначив він у своєму Телеграм.

Раніше в Нацбанку також прокоментувати цю ідею. Щоправда були досить стримані.

“На рівні ідеї це все виглядає непогано, але успішних кейсів реалізації подібних програм у світі мало”, – заявив заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчук.