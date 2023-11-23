Швейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть Україні

Ці бойові машини дозволили використовувати тільки на території НАТО.

Уряд Швейцарії схвалив експорт 25 танків Leopard 2A4 до Німеччини. Вони будуть продані за умови, що ці бойові машини не потраплять до України. Про це рішення повідомили на сайті уряду в середу, 22 листопада, інформує ZN.ua.

Швейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть Україні
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Танки готові продати початковому виробнику, німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH. Вони були виготовлені ще наприкінці минулого століття.

"Німеччина запевнила, що танки залишаться або в Німеччині, або в інших країнах НАТО, або в її партнерів з ЄС для покриття існуючого дефіциту", – йдеться в заяві швейцарського уряду.

Як відомо, уряд ФРН звернувся до влади Швейцарії у лютому цього року з проханням продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall.

При цьому, німецька сторона дала запевнення, що танки не будуть передані Україні. Також і в пресрелізі уряду Швейцарії окремо зауважують, що танки "не призначені для України".

"Експорт танків за кордон підлягає ліцензуванню відповідно до положень Закону про військове майно. Експорт цих танків до Німеччини відповідає критеріям отримання дозволу. Вирішальне значення має той факт, що Німеччина надала запевнення, що танки залишаться в Німеччині, в НАТО або її партнерів по ЄС", – уточнили в уряді.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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