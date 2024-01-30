З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди

Із лютого 2022 року міжнародні партнери надали Україні пряму бюджетну підтримку на $73,7 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з тимчасово повіреним у справах Посольства Франції в Україні Бенжаменом Рорігом.

З лютого 2022 року Україні надали бюджетної підтримки майже на $74 мільярди

Урядовець зазначив, що завдяки бюджетній підтримці донорів з початку повномасштабної війни, уряд зміг забезпечувати стійке державне управління в Україні та профінансувати у повному обсязі соціальні й гуманітарні видатки держбюджету.

«Загалом з 24 лютого 2022 року, міжнародні партнери спрямували Україні $73,7 млрд прямої бюджетної підтримки», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, загальна сума бюджетної підтримки від Франції становить близько 400 млн євро.

Марченко наголосив, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році складає понад $37 млрд.

«Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень. Ритмічне надходження коштів від міжнародних партнерів є необхідним для збереження макрофінансової та економічної стабільності країни», — наголосив він.





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