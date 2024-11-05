Податкова створила сайт доброчесних платників податків

Державна податкова служба створила сайт доброчесних платників податків — «Територія високого рівня податкової довіри». Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, ініціатор закону Данило Гетманцев.

Податкова створила сайт доброчесних платників податків

Що відомо

Перший перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада (29 листопада 2024 року) та оприлюднено на п’ятнадцятий робочий день з дня його затвердження (19 грудня 2024 року).

Зараз на сайті платники можуть дізнатися, як долучитися до переліку та які переваги можна отримати.

Згодом там з?явиться інформація з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

Передісторія

Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу». Підприємства, які справно платять податки, отримають бонуси від Державної податкової служби. Крім того, у законі міститься рекомендація автоматично забронювати за учасниками «клубу» до 25% військовозобов'язаних працівників.





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