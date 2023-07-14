Українські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтів

З липня банки почали збирати інформацію про клієнтів згідно зі стандартом CRS. Це потрібно для контролю податкових резидентів інших країн, зокрема українців, які перебувають за кордоном.

В Україні запровадили стандарт CRS. Керуючий партнер GLS LAW COMPANY Ольга Черевко повідомила, що йдеться про CRS – єдиний стандарт автоматичного обміну податковою інформацією між країнами – їх понад 110.

Після приєднання до системи наша країна отримуватиме інформацію щодо фінансових рахунків своїх податкових резидентів (юридичних та фізичних осіб), які відкриті у фінустановах інших країн, та автоматично передаватиме дані щодо рахунків податкових резидентів інших країн на території України. В основному йдеться про банківські рахунки, до яких також відносяться рахунки в цінних паперах, брокерські рахунки, рахунки в платіжних системах, депозитарні рахунки тощо.

Полегшений доступ до інформації для податкових органів різних країн дозволяє забезпечити податкову прозорість та стати ефективним інструментом контролю за декларуванням доходів, які отримані за межами країн. Цей обмін покликаний виявляти незадекларовані доходи податкових резидентів за кордоном та для боротьби з ухиленням від сплати податків.

Що означає нововведення для українців

Інформація про українців, які мають рахунки у своїй країні, але не за кордоном, податківцям не передаватиметься.

Податкова отримає інформацію щодо всіх рахунків фізичних осіб-українців, відкритих за кордоном. Громадяни в анкетах, які надсилатимуть банки, вказуватимуть своє резидентство. При цьому банк не має можливості перевірити фактичне місце проживання клієнта.

"Але якщо особа вирішила все ж таки залишитися в іншій країні і стала там податковим резидентом, то відзначати себе як податкового резидента України в анкетах банку буде додатковим ризиком подвійного оподаткування отриманих доходів як в Україні, так і за кордоном", - зазначила Черевко.

Інформація про резидентів України, які мають контрольовану іноземну компанію з рахунками за кордоном, передаватиметься до податкової, якщо організації пасивні – їхні доходи (відсотки, дивіденди, роялті) становлять понад 50% валового доходу.

Що стосується підприємців, то автоматичний обмін даними відбувається за рахунками всіх резидентів інших країн, які є учасниками CRS. Це можуть бути фізичні особи, компанії та підприємці. Таким чином, рахунки українських компаній та ФОП за кордоном стануть відомі податківцям.

Раніше повідомляли, що в Україні готуються націоналізувати системний банк. Стало відомо, що буде з вкладами його клієнтів.