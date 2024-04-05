Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»

Слідом за Вірменією і Киргизстаном від обслуговування карток російської платіжної системи «Мір» масово відмовляються банки Казахстану — ключового торговельного партнера Кремля на пострадянському просторі, що входить до блоку ОДКБ і ЄАЕС. Про це пише The Moscow Times.

Банки Казахстану також припиняють працювати з російськими картками «Мір»

Зазначається, що простір використання російських карток «Мір» продовжує стрімко скорочуватися після того, як США запровадили санкції проти російської платіжної системи і пригрозили вторинними заходами банкам, які їх ігнорують.

До санкцій проти системи «Мір» де-факто приєднався найбільший у Казахстані Halyk Bank. Він повністю припинив обслуговування російських карт, включно з переказами, оплатою через термінали і зняттям готівки в банкоматах.

За словами представника банку, це сталося в лютому, коли під блокуючі санкції США потрапила Національна система платіжних карток (НСПК) — 100-відсоткова «дочка» ЦБ РФ, відповідальна за обслуговування та емісію «Міра».

"Російські картки також не обслуговують у ForteBank, Нурбанку, Freedom Bank і банку «ЦентрКредит». «Ви можете навіть не намагатися в Казахстані банки знайти, це не від нас санкції, це картка „Мір“ під санкціями для Казахстану», — заявили в колл-центрі «ЦентрКредита».

Представник ForteBank повідомив, що перекази не проходять «через санкції».

Частково з російськими картами в Казахстані продовжують працювати лише «ВТБ Казахстан» і Bereke bank (колишня казахстанська «дочка» Сбербанку). При цьому перший дозволяє знімати готівку з «Міра» в банкоматах тільки в національній валюті — тенге, а другий не дозволяє здійснювати грошові перекази.





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