Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень

Після початку розслідування податківця звільнили.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексначальнику одного з відділів Головного управління податкової служби у Полтавській області, який заради особистої наживи сприяв незаконній діяльності місцевого лікеро-горілчаного заводу. Про це повідомляє ДБР, інформує ZN.ua.

Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
© ДБР

Під час слідства правоохоронці встановили, що підприємство виробляло горілку та різноманітні алкогольні настоянки без відповідної ліцензії та з підробленими акцизними марками. Щоб замаскувати таку діяльність та не сплачувати податки, готову продукцію підприємство збувало гуртовими партіями за готівку по всій Україні та не відображала це у податковій звітності. За одну зміну завод виготовляв від 30 до 60 тисяч пляшок. Лише від одного складу, на якому зберігалося понад 74 тисячі пляшок з алкоголем, бюджет недотримував близько 2,5 мільйонів гривень акцизного податку.

Прикривав цю діяльність керівник підрозділу податкової, який разом з підлеглими мав би контролювати правдивість податкової звітності та обсяги виробництва алкогольних напоїв. Але він «заплющував очі» на порушення та навіть надавав практичні поради, як краще приховати незаконну діяльність. Також він узгоджував з керівництвом підприємства дати та час проведення податкових перевірок, які в результаті були лише формальністю.

Також податківець продавав контрафактний алкоголь на території Полтавської області. Під час обшуків ДБР вилучило на виробництві та складах підприємства понад 400 тисяч пляшок з підробними марками акцизного податку та сотні тисяч підроблених акцизних марок. Після початку розслідування ДБР фігуранта звільнили з податкової служби.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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