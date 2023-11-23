У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень

Вже відомо забудовника.

У місті Вишневе що поблизу Києва влада вирішила побудувати нову мерію, витративши на це 193 млн грн. Оскільки існуючі будівлю мерії виставили на приватизацію. Про плани стало відомо з повідомлення в системі Prozorro, інформує ZN.ua.

У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
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Зазначається, що роботи буде виконувати ТОВ "Максима Буд". До кінця 2024 року компанія повинна реконструювати старий кінотеатр "Промінь" (1968 р.) на Святошинській вулиці, 11, у Вишневому під чотириповерхову громадську будівлю з укриттям і сесійною залою для розміщення адміністративних органів місцевого самоврядування та центру надання адміністративних послуг.

Ділянка будівництва площею 0,2855 га знаходиться в середмісті Вишневого поряд з залізничною станцією. Місцева влада вважає, що це оптимальний варіант розташування мерії, тоді як реконструкція будівлі під кінотеатр не потрібна в принципі: поруч знаходиться ТРЦ Cherry Mall з кінотеатром.

"У Вишневої міської ради зараз немає власного приміщення, адміністрація громади тимчасово знаходиться в державній установі "Український дім фарфорово-фаянсової промисловості". Найближчим часом ми мусимо звільнити це приміщення", – сказала у коментарі виданню "Київщина 24/7" начальниця відділу інформації та зв’язків із громадськістю Людмила Мартиненко.

Як пише видання "Ліга.Бізнес", 19 листопада 2012 року між регіональним відділенням Фонду державного майна у Київській області та виконавчим комітетом Вишневої міської ради було укладено договір оренди нежитлових приміщень загальною площею 1426,2 кв. м, що перебувають на балансі Українського дому фарфоро-фаянсової промисловості. Строк дії договору оренди закінчився 18 вересня 2018 року.

У вересні 2023 року Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Українського дому фарфоро-фаянсової промисловості. Його головний актив – офісний корпус у центрі міста площею понад 6 000 кв. м, частина якого використовується виконавчим комітетом Вишневої міської ради.


Олена Середа, ZN.ua





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