Судитимуть ексдиректора заводу родіоприладів за ухилення від сплати податків на мільйони гривень

Йдеться про Чернігівських завод радіоприладів.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» за фактом несплати податків на майже 9 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР, інформує ZN.ua.

Під час слідства правоохоронці встановили, що керівник підприємства з обігом у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету.

У тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно у повному обсязі виплачувати заробітні плати медичним та педагогічним закладам, здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій.

Наразі є цивільний позов в інтересах держави стосовно відшкодовування збитків на суму 8,5 мільйонів гривень. Ексгендиректору інкримінують умисне ухиленні від сплати податків, що передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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