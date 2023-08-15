Російський рубль у трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються - Bloomberg

Рубля торгується на рівні лютого минулого року.

Падіння російського рубля продовжується, причиною чого є відтік валюти з Росії, а також санкції міжнародних партнерів України проти РФ . Про це повідомило агентство Bloomberg, інформує ZN.ua .

Уточнюється, що рубль цього року ослаб до долара США на 23%, що перемістило його в трійку валют з найгіршими показниками серед ринків, що розвиваються. Його сусідами стали турецька ліра та аргентинське песо.

Рубль уже торгувався нижче 97 за долар і наближається до позначки 100 за долар. Це рівень, який останній раз спостерігався протягом першого місяця після того, як РФ розпочала повномасштабну війну в Україні у лютому минулого року.

Рубль упав на тлі збільшення державних витрат РФ , падіння доходів від енергетики та прагнення росіян розміщувати кошти на зарубіжних рахунках.

За даними російського центробанку, у червні великі російські експортери продали на ринку 84% своєї валютної виручки. Але їхні доходи – ключове джерело твердої валюти для Росії після вторгнення – скоротилися до $6,9 млрд. у липні з $16,8 млрд. за той же період минулого року.