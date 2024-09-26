Китай представив план відновлення економіки та ринків

Центральний банк Китаю оприлюднив широкий пакет заходів монетарного стимулювання для відродження другої за величиною економіки світу. Про це повідомляє Bloomberg.

Китай представив план відновлення економіки та ринків

Голова Народного банку Китаю Пан Гуншен знизив ключову короткострокову процентну ставку і оголосив про плани скоротити обсяг коштів, які банки повинні тримати в резерві, до найнижчого рівня щонайменше з 2018 року.

Це стало першим випадком, коли про скорочення обох показників було оголошено в один день щонайменше з 2015 року.

За цими кроками пішла низка інших заяв, які сприяли зростанню китайського фондового ринку.

Голова центрального банку також представив пакет заходів, спрямованих на підтримку проблемного сектору нерухомості в країні, включаючи зниження вартості іпотечних кредитів на суму 5,3 трлн дол та пом'якшення правил купівлі вторинного житла.

Пан заявив, що центральний банк надасть щонайменше 800 млрд юанів (113 млрд дол) для підтримки ліквідності національних акцій, додавши, що чиновники вивчають можливість створення фонду стабілізації ринку.





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