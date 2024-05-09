Німеччина надає грант €45 млн для відновлення української енергетики – міністерка розвитку Німеччини

Відповідне рішення федерального уряду спрямоване на термінову допомогу Україні

Для термінового відновлення енергетики після ударів російських окупаційних військ, Україна отримає грантову допомогу від німецького федерального уряду у розмірі 45 мільйонів євро. Про це повідомила міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце під час свого візиту до Києва, інформує ZN.ua .

Угоду про надання гранту підписано у Міненерго під час зустрічі міністра енергетики України та міністра розвитку ФРН. Кошти будуть спрямовані через Німецький банк розвитку KfW для фінансування проєкту “Підвищення ефективності передачі електроенергії”.

Як зазначалось під час підписання угоди, кошти можуть спрямовуватись на відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які постійно перебувають під ударами російських військ.

Частина гранту буде використана для придбання обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій “Укренерго”.

Підтримка Німецького банку розвитку KfW з початку агресії Росії дала змогу залучити 177 млн євро у вигляді грантів чи кредитів для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Свеньї Шульце зазначила, що Росія, своїми атаками енергетичної галузі намагається всіма засобами позбавити українців доступу до електропостачання. Але вона не має досягнути своєї мети завдяки підтримки партнерів.