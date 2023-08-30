Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України

Виплати зростуть у зв'язку з інфляцією.

Німеччина з початку року підвищить соціальні виплати на 12% у зв'язку з інфляцією, допомога зросте також для біженців з України, які отримали у Німеччині тимчасовий захист, інформує ZN.ua .

© Pixabay

Як зазначає видання tagesschau.de , з 2023 року понад 5,5 млн громадян у Німеччині почали отримувати допомогу з безробіття B?rgergeld. Ці виплати розповсюджуються і на українських біженців, для нарахування враховують витрати на житло, доходи та активи вище певного порогу.

Зокрема, з 2024 року батьки-одинаки або самотні дорослі зможуть отримувати – 563 євро (зараз 502 євро); діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро); діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро); діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро).

Крім того, у Німеччині центри зайнятості надаватимуть додаткових 150 євро (5 900 гривень) разом із курсами підвищення кваліфікації.

Біженці, які захочуть брати участь у програмах підтримки з пошуку роботи, отримуватимуть ще 75 євро до виплат. Загальна сума допомоги становитиме 225 євро.