Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
Виплати зростуть у зв'язку з інфляцією.
Німеччина з початку року підвищить соціальні виплати на 12% у зв'язку з інфляцією, допомога зросте також для біженців з України, які отримали у Німеччині тимчасовий захист, інформує
Як зазначає видання
Зокрема, з 2024 року батьки-одинаки або самотні дорослі зможуть отримувати – 563 євро (зараз 502 євро); діти до 6 років – 357 євро (зараз 318 євро); діти віком 7-14 років – 390 євро (зараз 348 євро); діти 15-18 років – 471 євро (зараз 420 євро).
Крім того, у Німеччині центри зайнятості надаватимуть додаткових 150 євро (5 900 гривень) разом із курсами підвищення кваліфікації.
Біженці, які захочуть брати участь у програмах підтримки з пошуку роботи, отримуватимуть ще 75 євро до виплат. Загальна сума допомоги становитиме 225 євро.