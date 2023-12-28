Німеччина уклала рекордний газовий контракт на 50 мільярдів євро

Норвезька Equinor уклала десятирічний контракт на постачання газу в Німеччину з можливістю його продовження ще на п'ять років — до 2038 року включно. Про це йдеться в повідомленнях Equinor та SEFE.

Фото: equinor.com

Покупцем газу буде націоналізована Німеччиною «дочка» Газпрому, яка зараз має назву SEFE (Securing Energy for Europe GmbH).

Газпром втратив контроль над своєю німецькою «дочкою» у квітні 2022 року через агресію рф проти України. Компанію передали в управління Федеральному мережевому агентству Німеччини та змінили назву на SEFE, а восени того самого року її націоналізували.

Контракт забезпечить третину промислових потреб найбільшої економіки Європи у газі, вказує Equinor. Він передбачає постачання в розмірі близько 10 млрд куб. м на рік (111 терават-годин) з 1 січня 2024 року до 2034 року і ще близько 5,8 млрд куб. м на рік у разі продовження.

За даними Reuters, що виходячи з поточних ринкових цін, обсяг контрактів складе близько 50 млрд євро.

Компанії також підписали лист про наміри укласти довгостроковий контракт на постачання низьковуглецевого водню з 2029 року в обсязі від 5 терават-годин у перший рік до 40 терават-годин у 2050-х роках.