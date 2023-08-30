На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ

Йому оголосили ще дві підозри.

Російському олігарху Міхаілу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора, в Україні оголосили нові підозри в ухилянні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, інформує ZN.ua.

На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки встановили, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО, для чого використовував підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

«На папері» іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області, однак насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію. За даними слідства, ця схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Згідно з підрахунками, впродовж 2020-2021 років підозрювані завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, що у червні 2023 року слідчі СБУ повідомили Міхаілу Шелкову про підозру за іншим епізодом - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. За даними слідства, Шелков приховано постачає українську титанову сировину до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.


Ірина Знась, ZN.ua





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На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУНа прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ
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