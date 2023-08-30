На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ

Йому оголосили ще дві підозри.

Російському олігарху Міхаілу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора, в Україні оголосили нові підозри в ухилянні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, інформує ZN.ua .

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки встановили , що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО, для чого використовував підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

«На папері» іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області, однак насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію. За даними слідства, ця схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Згідно з підрахунками, впродовж 2020-2021 років підозрювані завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));

209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).