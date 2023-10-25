Якщо ЄС відмовиться від російської "критично важливої сировини", то доходи РФ зростуть – ЗМІ

ЄС з початку повномасштабної війни імпортував із РФ сировини на майже 14 млрд євро.

Євросоюз із лютого 2022 року продовжив імпортувати з Росії "критично важливу" сировину, зокрема титан і нікель, на загальну суму 13,7 млрд євро, у компаній, пов’язаних із Кремлем. Про це йдеться в розслідуванні порталу Investigate Europe на основі даних Євростату, передає ЄП.

Зазначається, що ЄС в одинадцяти пакетах санкцій проти РФ передбачив винятки для 34 видів "критично важливої сировини", замістити поставки якої з інших джерел не вдається через швидкість, дороговизну або глобальний дефіцит.

Ці ресурси відіграють важливу роль для електроніки, сонячних панелей і електромобілів, а також для традиційних галузей промисловості, таких як аерокосмічна і оборонна, інформує ZN.ua .

Згідно з аналізом Investigate Europe, з березня 2022-го по липень 2023 року ЄС імпортував із Росії "критично важливої сировини" на 13,7 млрд євро, причому із січня по липень цього року сума поставок становить понад 3,7 млрд євро.

Ці кошти йдуть не лише до бюджету РФ , а й до компаній, пов’язаних із Кремлем.

Наприклад, "ВСПМО-Ависма" – найбільший у світі виробник титану із РФ , який пов’язаний із наближеним до Владіміра Путіна олігархом Сергеєм Чемезовим і досі не перебуває у санкційному списку ЄС, отримав щонайменше $308 млн за аналізований період. Серед покупців "ВСПМО-Ависма" згадувався європейський аерокосмічний гігант Airbus.

Російський "Норнікель", світовий лідер з виробництва паладію та високоякісного нікелю, з березня 2022-го до липня 2023 року експортував до ЄС нікелю та міді на суму $7,6 млрд та паладію, платини та родію – на понад $3 млрд. ЄС не наклав санкцій на "Норнікель".

Російський алюмінієвий гігант "Русал" володіє найбільшим у ЄС глиноземним заводом в Ірландії та металургійним комбінатом у Швеції й за 16 місяців після повномасштабного вторгнення в Україну ввіз до країн Євросоюзу алюмінію щонайменше на $2,6 млрд.

Європейське джерело пояснило Investigate Europe, що різке запровадження санкцій може призвести до стрибка цін, зашкодивши ЄС і натомість допомігши Росії заробити більше.