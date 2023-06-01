Україна збільшила тариф на транзит російської нафти

Це друге підвищення тарифу з січня поточного року.

З сьогоднішнього дня Україна підвищила тарифи на транзит російської нафти своєю територією на 25%. Як пишуть росЗМІ , нові тарифи у напрямку Словаччини та Угорщини з нафтопроводу "Дружба" за договором з АТ "Укртранснафта" зросли з 13,6 євро до 17 євро за тонну, інформує ZN.ua .

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Попередні тарифи діяли з 1 січня 2023 року, коли було підвищено на 18,3%.

Раніше президент "Транснафти" Микола Токарєв заявляв, що постачання нафти в цьому напрямку в 2023 році очікується на рівні 2022 року.

"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали - близько 12 млн тонн", - заявляв Токарев.

Нагадаємо, що оператор білоруської ділянки нафтопроводу «Дружба» - «Гомельтранснафта Дружба» - 26 травня запропонував російській компанії «Транснефть» підвищити тарифи на транспортування нафти північною та південною гілками з 1 липня на 84% до чинного рівня. Якщо ця пропозиція буде узгоджена, постачання подорожчають не лише для Німеччини та Польщі, куди зараз іде виключно казахстанська нафта, але також для Чехії, Словаччини та Угорщини.