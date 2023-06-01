Україна збільшила тариф на транзит російської нафти

Це друге підвищення тарифу з січня поточного року.

З сьогоднішнього дня Україна підвищила тарифи на транзит російської нафти своєю територією на 25%. Як пишуть росЗМІ, нові тарифи у напрямку Словаччини та Угорщини з нафтопроводу "Дружба" за договором з АТ "Укртранснафта" зросли з 13,6 євро до 17 євро за тонну, інформує ZN.ua.

Україна збільшила тариф на транзит російської нафти
© tsargrad.tv

Попередні тарифи діяли з 1 січня 2023 року, коли було підвищено на 18,3%.

Раніше президент "Транснафти" Микола Токарєв заявляв, що постачання нафти в цьому напрямку в 2023 році очікується на рівні 2022 року.

"Південна гілка "Дружби", яка транспортує нафту через територію України до Словаччини, Чехії та Угорщини, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони споживатимуть ті обсяги, які споживали - близько 12 млн тонн", - заявляв Токарев.

Нагадаємо, що оператор білоруської ділянки нафтопроводу «Дружба» - «Гомельтранснафта Дружба» - 26 травня запропонував російській компанії «Транснефть» підвищити тарифи на транспортування нафти північною та південною гілками з 1 липня на 84% до чинного рівня. Якщо ця пропозиція буде узгоджена, постачання подорожчають не лише для Німеччини та Польщі, куди зараз іде виключно казахстанська нафта, але також для Чехії, Словаччини та Угорщини.


Олена Середа, ZN.ua





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