Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 червня

Тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні зростуть вже з 1 червня. Це рішення анонсується ще з початку весни, проте точні тарифи постачальники поки що не опублікували. Відомо лише, що у великих містах вартість послуг може зрости в середньому на 30%.

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комппослуги (НКРЕКУ), заявили, що зростання тарифів є не лише вимогою законодавства, а й "терміновою необхідністю". У невеликих населених пунктах вода дорожчає ще з кінця 2022 року, натомість тарифи у великих містах залишаються без змін.

Вартість послуг на подачу води у різних регіонах України відрізняється. Тарифи залежать не тільки від обсягів споживання, а й від кількості споживачів конкретного водоканалу (що більше – тим дешевше) та особливостей надання послуг (джерело водопостачання, інфраструктура).

Попереднє підвищення тарифів на воду відбулося у грудні 2021 року. З 1 червня 2023 року НКРЕКУ планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКУ на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

З 1 травня тарифи на воду вже зросли на Тернопільщині - до 34,91 грн замість 26,63 грн за кубометр. Ще раніше, з 1 січня вартість води стала дорожчою для мешканців Рівного – до 32,77 грн за кубометр. Другий етап підвищення тарифів у місті анонсовано на липень. Тарифи підвищать до 35,74 грн за куб.

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