Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 червня

Тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні зростуть вже з 1 червня. Це рішення анонсується ще з початку весни, проте точні тарифи постачальники поки що не опублікували. Відомо лише, що у великих містах вартість послуг може зрости в середньому на 30%.

В Україні зростуть тарифи на воду: які ціни запропонують постачальники з 1 червня

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комппослуги (НКРЕКУ), заявили, що зростання тарифів є не лише вимогою законодавства, а й "терміновою необхідністю". У невеликих населених пунктах вода дорожчає ще з кінця 2022 року, натомість тарифи у великих містах залишаються без змін.

Вартість послуг на подачу води у різних регіонах України відрізняється. Тарифи залежать не тільки від обсягів споживання, а й від кількості споживачів конкретного водоканалу (що більше – тим дешевше) та особливостей надання послуг (джерело водопостачання, інфраструктура).

Попереднє підвищення тарифів на воду відбулося у грудні 2021 року. З 1 червня 2023 року НКРЕКУ планує привести тарифи ліцензіатів НКРЕКУ на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення до економічно обґрунтованого рівня.

В Україні зростуть тарифи на воду: які ціни запропонують постачальники з 1 червня

З 1 травня тарифи на воду вже зросли на Тернопільщині - до 34,91 грн замість 26,63 грн за кубометр. Ще раніше, з 1 січня вартість води стала дорожчою для мешканців Рівного – до 32,77 грн за кубометр. Другий етап підвищення тарифів у місті анонсовано на липень. Тарифи підвищать до 35,74 грн за куб.

Раніше повідомлялося, які лайфхаки допоможуть зменшити суми у платіжках за воду.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Податки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липняПодатки, штрафи, РРО: стало відомо, що чекає бізнес з 1 липня
Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митомПокупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом
Під санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – ЄврокомісіяПід санкції ЄС потраплять 90 компаній, які допомагають РФ – Єврокомісія
В Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращиласяВ Нацбанку вважають, що ситуація на валютному ринку покращилася
Як змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуютьсяЯк змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуються
Блок рекламы


Похожие новости
Місія МВФ розпочала свою роботу в УкраїніМісія МВФ розпочала свою роботу в Україні
ЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культуриЮНЕСКО планує надати Україні $120 млн на відновлення сектора культури
В Україні подорожчали квартири у новобудовах: які ціниВ Україні подорожчали квартири у новобудовах: які ціни
В Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в ПольщуВ Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в Польщу
Зарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грнЗарплата медиків в Україні зросла до 28 тис. грн
Робота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грнРобота в Україні: названі найзатребуваніші фахівці з зарплатами до 70 тис. грн
У Мінекономіки розповіли, на скільки в Україні зарплати чоловіків вищі, ніж у жінокУ Мінекономіки розповіли, на скільки в Україні зарплати чоловіків вищі, ніж у жінок
Попит на землю в Україні зростає, середня вартість підскочила на 20%Попит на землю в Україні зростає, середня вартість підскочила на 20%
В Україні суттєво подорожчав сирВ Україні суттєво подорожчав сир
"Укрпошта" планує підвищити тарифи: що відомо"Укрпошта" планує підвищити тарифи: що відомо
Последние новости
Подгружаем последние новости