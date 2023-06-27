Обмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри

Банки та обмінники в Україні не мають права відмовляти громадянам в обміні валюти, навіть якщо купюри пошкоджені чи застарілі. У Національному банку України розповіли, кому можуть відмовити в обміні доларів, і що робити у цьому випадку.

Обмін “старих“ доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри

Як обміняти старі долари, і що робити у разі відмови

Багато українців скаржаться на те, що в них відмовляються приймати долари в обмінниках, посилаючись на те, що купюри застарілі. Зокрема, це стосується банкнот 1996 року випуску.

Як зазначають у НБУ, в Україні немає жодних законів чи постанов, які визначають недійсність доларів певних років випуску:

"Банкам та небанківським установам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави", - заявили в Нацбанку.

Якщо ж банк чи небанківська фінансова установа порушує нормативно-правові вимоги Національного банку та права споживача при обміні валюти, споживачеві радять звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. У разі, якщо з боку керівництва реакції не буде, тоді потрібно звернутися до Національного банку.

Обмін “старих“ доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри

Зазначимо, що тут йдеться про застарілі купюри. У випадку зі зношеними купюрами є певні обмеження.

Так, у банках та обмінниках можуть відмовити в обміні зношених доларових купюр, якщо вони мають кілька пошкоджень, порвані або на банкнотах присутні плями.

У такому разі банк чи фінансова установа можуть запропонувати відправити купюру на інкасо - тобто, на обмін в іноземний банк. За це її власнику доведеться сплатити 10-30% від номіналу банкноти. Наприклад, якщо відправити на інкасо 100 доларів, то назад можна повернути лише 70 доларів.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк встановив обмеження на обмін доларів.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Ощадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовахОщадбанк почав видавати українцям пільгові іпотеки на квартири у недобудовах
Конференція у Лондоні: Сунак оголосив про створення для України механізму страхування військових ризиківКонференція у Лондоні: Сунак оголосив про створення для України механізму страхування військових ризиків
ЄС покриє 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер ЛяйєнЄС покриє 45% потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляйєн
Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – КубраковОсновним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков
Потрібно знайти спосіб задіяти російські активи у відбудові України – прем’єр ЛатвіїПотрібно знайти спосіб задіяти російські активи у відбудові України – прем’єр Латвії
Блок рекламы


Похожие новости
J.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитуванняJ.P. Morgan допомагатиме Україні розвивати іпотечне кредитування
Bayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в УкраїніBayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в Україні
Квартира у Києві за 23,5 тисячі доларів: житло продають із кухнею без плитиКвартира у Києві за 23,5 тисячі доларів: житло продають із кухнею без плити
«Зношена валюта»: НБУ виявився жорсткішим у намірах штрафувати банки та обмінники, ніж депутати«Зношена валюта»: НБУ виявився жорсткішим у намірах штрафувати банки та обмінники, ніж депутати
НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валютиНБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти
Повернення довоєнних податків: у ДПС пояснили, що необхідно зробити бізнесуПовернення довоєнних податків: у ДПС пояснили, що необхідно зробити бізнесу
Обсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівняОбсяги торгівлі в Україні впали удвічі від довоєнного рівня
Легалізація криптовалют в Україні: хто регулюватиме та які податки запровадять для інвесторівЛегалізація криптовалют в Україні: хто регулюватиме та які податки запровадять для інвесторів
В Україні обвалився ринок іпотекиВ Україні обвалився ринок іпотеки
Найбільш затребувані та високооплачувані вакансії в УкраїніНайбільш затребувані та високооплачувані вакансії в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости