Обмін доларів в Україні: що робити, якщо банки відмовляються приймати купюри

Банки та обмінники в Україні не мають права відмовляти громадянам в обміні валюти, навіть якщо купюри пошкоджені чи застарілі. У Національному банку України розповіли, кому можуть відмовити в обміні доларів, і що робити у цьому випадку.

Як обміняти старі долари, і що робити у разі відмови

Багато українців скаржаться на те, що в них відмовляються приймати долари в обмінниках, посилаючись на те, що купюри застарілі. Зокрема, це стосується банкнот 1996 року випуску.

Як зазначають у НБУ, в Україні немає жодних законів чи постанов, які визначають недійсність доларів певних років випуску:

"Банкам та небанківським установам при здійсненні валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави", - заявили в Нацбанку.

Якщо ж банк чи небанківська фінансова установа порушує нормативно-правові вимоги Національного банку та права споживача при обміні валюти, споживачеві радять звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи. У разі, якщо з боку керівництва реакції не буде, тоді потрібно звернутися до Національного банку.

Зазначимо, що тут йдеться про застарілі купюри. У випадку зі зношеними купюрами є певні обмеження.

Так, у банках та обмінниках можуть відмовити в обміні зношених доларових купюр, якщо вони мають кілька пошкоджень, порвані або на банкнотах присутні плями.

У такому разі банк чи фінансова установа можуть запропонувати відправити купюру на інкасо - тобто, на обмін в іноземний банк. За це її власнику доведеться сплатити 10-30% від номіналу банкноти. Наприклад, якщо відправити на інкасо 100 доларів, то назад можна повернути лише 70 доларів.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк встановив обмеження на обмін доларів.