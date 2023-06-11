Ціни на оренду квартир в Києві зростуть у серпні

У Києві очікується зростання цін на оренду житла. Вже в середині серпня цінники на квартири зростуть на 10-15%, заявив Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

У Києві виростуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло в серпні

Ціни на орендоване житло в столиці почали зростати з квітня. Квартири стали дорожчими в середньому на 10%, і це подорожчання виявилося не фінальним.

За прогнозом експерта, у червні та липні жодних змін вартості оренди житла у столиці не очікується. Поки що ситуація на ринку стабільна, тому жодних передумов для різких коливань немає. Вже в серпні на киян чекають зміни, і ціни продовжать зростати.

Під час пошуку квартири оренди пріоритети громадян залишаються незмінними. Поруч не повинно бути об'єктів критичної інфраструктури та обов'язкова наявність бомбосховища поблизу. Все інше не таке значно.

У Києві виростуть ціни на оренду квартир: скільки коштуватиме столичне житло в серпні

На сьогоднішній день попит на житло під найм у столиці перевищує пропозицію, що впливає на вартість. Однокімнатна квартира в новобудові в середньому коштуватиме 10-15 тис. грн на місяць, двокімнатна – 15-20 тис. грн на місяць, а трикімнатна – від 20 тис. грн. На вторинному ринку оренди житло трохи дешевше – від 6 тис. до 10 тис. грн на місяць.

Найдорожчі квартири традиційно здаються у Голосіївському, Печерському, Оболонському районах, Дарницькому, Шевченківському та Подільському районах.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали 1-кімнатні квартири в регіонах.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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