Ціни на оренду квартир в Києві зростуть у серпні

У Києві очікується зростання цін на оренду житла. Вже в середині серпня цінники на квартири зростуть на 10-15%, заявив Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

Ціни на орендоване житло в столиці почали зростати з квітня. Квартири стали дорожчими в середньому на 10%, і це подорожчання виявилося не фінальним.

За прогнозом експерта, у червні та липні жодних змін вартості оренди житла у столиці не очікується. Поки що ситуація на ринку стабільна, тому жодних передумов для різких коливань немає. Вже в серпні на киян чекають зміни, і ціни продовжать зростати.

Під час пошуку квартири оренди пріоритети громадян залишаються незмінними. Поруч не повинно бути об'єктів критичної інфраструктури та обов'язкова наявність бомбосховища поблизу. Все інше не таке значно.

На сьогоднішній день попит на житло під найм у столиці перевищує пропозицію, що впливає на вартість. Однокімнатна квартира в новобудові в середньому коштуватиме 10-15 тис. грн на місяць, двокімнатна – 15-20 тис. грн на місяць, а трикімнатна – від 20 тис. грн. На вторинному ринку оренди житло трохи дешевше – від 6 тис. до 10 тис. грн на місяць.

Найдорожчі квартири традиційно здаються у Голосіївському, Печерському, Оболонському районах, Дарницькому, Шевченківському та Подільському районах.

Раніше повідомлялося, що в Україні подорожчали 1-кімнатні квартири в регіонах.