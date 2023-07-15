Ціни на алкоголь зростуть до 71%

В Україні вже найближчим часом, ймовірно, зростуть ціни на алкоголь. Причому зростання вартості міцних напоїв очікується доволі значним: від 11 до 71%.

Такі цифри містить проект урядової постанови, виставлений на обговорення Міністерством економіки.

У Мінекономіки аргументують підвищення цін на алкоголь зростанням собівартості виготовлення та реалізації алкогольних напоїв. Зросли практично всі складові собівартості цього виду продукції: від цін на сировину до витрат на енергоносії та оплату праці.

Крім того, з 1 березня 2022 року зріс акцизний податок на алкогольні напої. Все це не враховано у нинішніх цінах на спиртне. А отже, виробники алкоголю не можуть більше утримувати низькі ціни на свою продукцію. Нинішні відпускні ціни вже не покривають реальних витрат на алкоголь.

Тому вирішено провести масштабне оновлення вартості алкогольних напоїв. Причому, чим нижча міцність напою, тим більше зросте ціна на нього.

Таким чином, передбачено такі підвищення цін на алкоголь:

горілка ємністю 0,5 л у середньому зросте в ціні від 89 грн до 101 грн;

коньяк стане дорожчим на 11-12% - залежно від кількості зірочок;

ром, джин та віскі стануть дорожчими на 25%;

ігристі вина подорожчають на 28%, а вартість звичайних вин зросте на 62%;

зростуть у ціні і зброджені напої на кшталт сидру або вермуту, міцність яких не перевищує 22%. Причому вони подорожчають найістотніше - від 61 до 71%.

Нагадаємо, деякі складові вартості виробництва та доставки алкогольної продукції подорожчали від 5 до 185%.