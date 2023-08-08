Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла
2 серпня росія атакувала головний внутрішній порт України через річку Дунай, що призвело до зростання світових цін на продовольство.Через це ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані ударом по світовому постачанню, адже Україна є одним із провідних світових експортерів продовольства, пише
Атаки на порти
росія атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру упродовж двох тижнів, відколи відмовилася продовжити «зернову угоду».
Порт Ізмаїла через Дунай був основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після поновлення блокади чорноморських портів з боку рф.
Джерела Reuters на ринку підтвердили, що порт Ізмаїла був основною метою останніх атак. Рівень пошкоджень там оцінюється як «серйозний».