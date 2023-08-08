Світові ціни на пшеницю різко зросли після російської атаки на порт Ізмаїла

2 серпня росія атакувала головний внутрішній порт України через річку Дунай, що призвело до зростання світових цін на продовольство.Через це ціни на пшеницю в Чикаго підскочили на 4%, оскільки трейдери стурбовані ударом по світовому постачанню, адже Україна є одним із провідних світових експортерів продовольства, пише Reuters .

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Атаки на порти

росія атакує українську сільськогосподарську та портову інфраструктуру упродовж двох тижнів, відколи відмовилася продовжити «зернову угоду».



Порт Ізмаїла через Дунай був основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після поновлення блокади чорноморських портів з боку рф.



Джерела Reuters на ринку підтвердили, що порт Ізмаїла був основною метою останніх атак. Рівень пошкоджень там оцінюється як «серйозний».