Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областях

В Україні тарифи на водопостачання та водовідведення для водоканалів з 1 липня в середньому зростуть на 33%. Стало відомо, скільки споживачі платитимуть за воду після ухвалення нової постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Тарифи на воду в Україні встановлені окремо для кожного водоканалу залежно від регіону. Вони залежать від кількості споживачів за одним договором, обсягами споживання та іншими особливостями надання послуги. Дізнатися свій тариф можна через постачальника у списку за цим посиланням . Тарифи вказані без ПДВ – їх слід помножити на 1,2.

Згідно з новими тарифами, мешканці Києва з липня платитимуть за воду по 40,46 грн за куб, в Одесі - з 35,15 до 44,86 гривні за куб. м., у Вінниці – з 25,62 до 47,75 гривні за куб. м, у Дніпрі – з 31,36 до 38,79 гривні за куб. м. Тариф в Ужгороді складе 54,57 грн за куб. Водночас тарифи у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях не зміняться.

НКРЕКУ ще на початку року запропонувала підвищити тариф на холодну воду для 35 водоканалів у середньому на 33%, адже нинішні тарифи не можуть покрити собівартість послуги. Тарифи на воду в Україні не переглядалися з грудня 2021 року, а за цей час ціни на все підскочили у рази. Спочатку тарифи хотіли підвищити з 1 січня, потім з 1 червня, і ось остаточне рішення було ухвалено щодо підвищення з 1 липня.

Підвищення цін на воду в Україні – це вимушений захід. Якщо не зробити цього зараз, у водоканалів не буде можливості продовжувати роботу. У тарифі на воду близько 30% займає вартість електрики, а вона зросла ще на початку червня.

Водопровідна галузь в Україні є збитковою. Так, минулого року збитки становили 4,5 млрд грн, а цього року вже 3,5 млрд грн за перші 5 місяців. За рахунок підвищення тарифів вдасться трохи зменшити цю прірву.

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