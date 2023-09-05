Фінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора, інформує ZN.ua .

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За даними СБУ , Фрідман активно фінансує «Тульський патронний завод», який виробляє набої, та «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ . Для цього він використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також Фрідман за власні кошти розповсюджував сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком «Армия РоSSии» длі російських військових. При цьому Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб російських окупаційних підрозділів в Україні.

Водночас страхові компанії російського олігарха взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських військових, а сам олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний російським спецслужбам мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів Міхаілу Фрідману оголосили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).