Фінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора, інформує ZN.ua.

Фінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозру
© YES © 2016. Photographed by Sergei Illin, Aleksandr Indychii, Aleksandr Pilyugin and Valentіna Tsymbaliuk

За даними СБУ, Фрідман активно фінансує «Тульський патронний завод», який виробляє набої, та «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ. Для цього він використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також Фрідман за власні кошти розповсюджував сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком «Армия РоSSии» длі російських військових. При цьому Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб російських окупаційних підрозділів в Україні.

Водночас страхові компанії російського олігарха взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських військових, а сам олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний російським спецслужбам мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

На підставі зібраних доказів Міхаілу Фрідману оголосили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).


Ірина Знась, ZN.ua





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