За розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозру

Йому повідомили про підозру за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на будівництві Подільського мосту. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua.

За розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозру

Як виявили правоохоронці під час слідства, з 2017 року КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» уклало договір з генпідрядником із залученням підконтрольних підрядних організацій. Підрядник мав здійснювати роботи із завершення будівництва Подільського мосту.

Правоохоронці встановили численні фінансові зловживання з боку керівників цих підприємств. Перебуваючи у змові, вони налагодили схему розкрадання бюджетних коштів, суттєво завищивши обсяги та вартість виконаних робіт.

У березні 2023 року комунальне підприємство, генпідрядник та підрядна організація підписали чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин і механізмів. На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій перерахували 181 мільйон гривень. Висновок будівельно-технічної експертизи встановив завищення вартості оренди техніки на загальну суму 104 мільйони гривень.

Також правоохоронці встановили факт подальшого перерахування цих коштів на рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів, запчастин тощо. Такі перерахування були здійснені з метою переведення в готівку коштів для подальшого розподілу між спільниками.

Слідчі провели вісім обшуків за місцями проживання осіб, причетних до схеми. На рахунки всіх підприємств, залучених до схеми, наклали арешти.

Раніше директору «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідпрядної організації повідомляли про підозру в нанесенні понад 6 мільйонів гривень збитків державі.

У травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 мільйонів гривень через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду передано справи та обвинувальні акти стосовно ще двох субпідрядників.

Нагадуємо, протягом 2016-2021 років кошторисна вартість будівництва Подільского мостового переходу у Києві зросла з 11,251 мільярда гривень до 19,922 мільярда. Столична прокуратура 16 серпня 2021 року влаштувала обшуки у Київській міській державній адміністрації через підозру в привласненні грошей на будівництві Подільського мосту.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Проводитиметься спецрозслідування стосовно колишнього голови правління УкргазбанкуПроводитиметься спецрозслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку
Квартиру у Львові площею 15 кв. м з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларівКвартиру у Львові площею 15 кв. м з кухнею біля туалету продають за 24,5 тисячі доларів
Бельгія передасть допомогу на €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕСБельгія передасть допомогу на €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Менш ніж половина українців працюють на своїх довоєнних робочих місцях — опитуванняМенш ніж половина українців працюють на своїх довоєнних робочих місцях — опитування
Ціни на оренду квартир в Києві зростуть у серпніЦіни на оренду квартир в Києві зростуть у серпні
Блок рекламы


Похожие новости
Іпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - НацбанкІпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - Нацбанк
Купували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозруКупували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозру
Суд арештував активи на 180 млн грн агропідприємства, що контролюється бєлгородським депутатомСуд арештував активи на 180 млн грн агропідприємства, що контролюється бєлгородським депутатом
БЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафтиБЕБ повідомило про підозру керівнику київського підприємства: не сплатив 244 млн грн податків за транзит нафти
В Україні викрили нову фінансову пірамідуВ Україні викрили нову фінансову піраміду
Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світуІлон Маск знову став найбагатшою людиною світу
Екскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грнЕкскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грн
Настоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУНастоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Тариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зростеТариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зросте
Последние новости
Подгружаем последние новости