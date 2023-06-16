За розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозру

Йому повідомили про підозру за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Правоохоронці повідомили про підозру директору комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на будівництві Подільського мосту. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua .

Як виявили правоохоронці під час слідства, з 2017 року КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» уклало договір з генпідрядником із залученням підконтрольних підрядних організацій. Підрядник мав здійснювати роботи із завершення будівництва Подільського мосту.

Правоохоронці встановили численні фінансові зловживання з боку керівників цих підприємств. Перебуваючи у змові, вони налагодили схему розкрадання бюджетних коштів, суттєво завищивши обсяги та вартість виконаних робіт.

У березні 2023 року комунальне підприємство, генпідрядник та підрядна організація підписали чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин і механізмів. На підставі цих документів на рахунок однієї з підрядних організацій перерахували 181 мільйон гривень. Висновок будівельно-технічної експертизи встановив завищення вартості оренди техніки на загальну суму 104 мільйони гривень.

Також правоохоронці встановили факт подальшого перерахування цих коштів на рахунки кількох підприємств з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі взуття, господарських товарів, запчастин тощо. Такі перерахування були здійснені з метою переведення в готівку коштів для подальшого розподілу між спільниками.

Слідчі провели вісім обшуків за місцями проживання осіб, причетних до схеми. На рахунки всіх підприємств, залучених до схеми, наклали арешти.

Раніше директору «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівнику генпідпрядної організації повідомляли про підозру в нанесенні понад 6 мільйонів гривень збитків державі.

У травні 2023 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 мільйонів гривень через завищення вартості робіт. Раніше за цими ж фактами до суду передано справи та обвинувальні акти стосовно ще двох субпідрядників.

Нагадуємо, протягом 2016-2021 років кошторисна вартість будівництва Подільского мостового переходу у Києві зросла з 11,251 мільярда гривень до 19,922 мільярда. Столична прокуратура 16 серпня 2021 року влаштувала обшуки у Київській міській державній адміністрації через підозру в привласненні грошей на будівництві Подільського мосту.