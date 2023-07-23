Українці знову почали активно донатити на ЗСУ

Зросли надходження на рахунки благодійних фондів.

У червні поточного року три найбільші благодійні фонди Україні зібрали рекордну суму у порівняні з попередніми місяцями поточного року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, інформує ZN.ua.

Українці знову почали активно донатити на ЗСУ
© НБУ / Flickr

Загалом за перші шість місяців року на рахунки фондів надійшло 8,4 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го. Тобто до червня збір коштів падав. Шкода, експерти не пояснили сплеск переказів. Але, імовірно, це було викликано страйком Пригожина в РФ.

Лідером зі збору коштів стала платформа United24: «Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 млрд гривень або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду «Повернись живим» надійшло 1,81 млрд гривень (22%), а до фонду Сергія Притули — близько 1 млрд гривень (12%)».

Уточнюється, що 2,4 млрд гривень United24 на оборону у червні— це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Відносно інших двох благодійних фондів, то у червні на 17% зросли збори «Повернись живим» — 0,34 млрд гривень проти «середньомісячних» 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази ФірташаПід контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа
Альтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогуАльтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогу
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Відключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігаватиВідключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігавати
Прокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджетуПрокуратура розслідує факт оплати ремонту дитячого табору на Закарпатті з Київського бюджету
Блок рекламы


Похожие новости
Новий літній рекорд споживання електроенергії: в Укренерго просять українців економитиНовий літній рекорд споживання електроенергії: в Укренерго просять українців економити
Українські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтівУкраїнські банки почали збирати та передавати податківцям інформацію про рахунки клієнтів
НБУ знову оштрафував сервіс мікрокредитів Money4YouНБУ знову оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You
В Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників BayraktarВ Україні почали будувати завод з виробництва безпілотників Bayraktar
Українці стали більше продавати валюти – НБУУкраїнці стали більше продавати валюти – НБУ
Нова пошта знизила тарифи для українцівНова пошта знизила тарифи для українців
Страхування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантіїСтрахування військових ризиків: інвесторам в Україну почали надавати гарантії
НБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українцівНБУ пом'якшив деякі валютні обмеження для українців
Іпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - НацбанкІпотека в Україні: кількість договорів скорочується, а ставки знову зросли - Нацбанк
Менш ніж половина українців працюють на своїх довоєнних робочих місцях — опитуванняМенш ніж половина українців працюють на своїх довоєнних робочих місцях — опитування
Последние новости
Подгружаем последние новости