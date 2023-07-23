Українці знову почали активно донатити на ЗСУ

Зросли надходження на рахунки благодійних фондів.

У червні поточного року три найбільші благодійні фонди Україні зібрали рекордну суму у порівняні з попередніми місяцями поточного року. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, інформує ZN.ua .

Загалом за перші шість місяців року на рахунки фондів надійшло 8,4 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го. Тобто до червня збір коштів падав. Шкода, експерти не пояснили сплеск переказів. Але, імовірно, це було викликано страйком Пригожина в РФ .

Лідером зі збору коштів стала платформа United24: «Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 млрд гривень або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду «Повернись живим» надійшло 1,81 млрд гривень (22%), а до фонду Сергія Притули — близько 1 млрд гривень (12%)».

Уточнюється, що 2,4 млрд гривень United24 на оборону у червні— це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Відносно інших двох благодійних фондів, то у червні на 17% зросли збори «Повернись живим» — 0,34 млрд гривень проти «середньомісячних» 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.