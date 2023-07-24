У "Нафтогазі" повідомили про завершення терміну виконання функцій та обов’язків постачальника «останньої надії»

У компанії запевнили, що вони залишаються надійним постачальником газу за всіма своїми договорами.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про завершення строку виконання функцій та обов’язків постачальника "останньої надії", інформує пресслужба компанії, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що відповідно до розпорядження КМУ №917-р від 22 липня 2020 року її було визначено постачальником "останньої надії" на три роки.

У компанії повідомили про наслідки для споживачів щодо завершення у "Нафтогаз України" функцій ПОН.

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23.07.2023 року у ТОВ «ГК «Нафтогаз України» будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника «останньої надії» необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вродовж трьох років "Нафтогаз України" як ПОН поставив газ понад дев'яти мільйонам домогосподарств, а також майже восьми тисячам непобутових споживачів.

У компанії також наголосили, що вона залишається надійним постачальником газу за всіма своїми договорами.