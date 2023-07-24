У "Нафтогазі" повідомили про завершення терміну виконання функцій та обов’язків постачальника «останньої надії»

У компанії запевнили, що вони залишаються надійним постачальником газу за всіма своїми договорами.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила про завершення строку виконання функцій та обов’язків постачальника "останньої надії", інформує пресслужба компанії, інформує ZN.ua.

У
© investgazeta.net

Зазначається, що відповідно до розпорядження КМУ №917-р від 22 липня 2020 року її було визначено постачальником "останньої надії" на три роки.

У компанії повідомили про наслідки для споживачів щодо завершення у "Нафтогаз України" функцій ПОН.

"Зважаючи на закінчення встановленого законом строку, починаючи з 23.07.2023 року у ТОВ «ГК «Нафтогаз України» будуть відсутні підстави та технічна можливість забезпечити споживачів постачальника «останньої надії» необхідними обсягами природного газу у всій зоні балансування", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вродовж трьох років "Нафтогаз України" як ПОН поставив газ понад дев'яти мільйонам домогосподарств, а також майже восьми тисячам непобутових споживачів.

У компанії також наголосили, що вона залишається надійним постачальником газу за всіма своїми договорами.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази ФірташаПід контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа
Альтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогуАльтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогу
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Робота в антарктичній експедиції: українцям запропонували зарплату та доплату 55,8 тис. грнРобота в антарктичній експедиції: українцям запропонували зарплату та доплату 55,8 тис. грн
Відключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігаватиВідключення світла взимку: Галущенко пообіцяв додати до енергосистеми гігавати
Блок рекламы


Похожие новости
У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерамУ Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам
Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривеньПодатківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
За розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозруЗа розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозру
Купували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозруКупували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозру
Екскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грнЕкскерівникам ДП «Укрспирт» повідомили про підозру в реалізації схеми на 55 млн грн
Тариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зростеТариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зросте
На ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язаньНа ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язань
Ситуація із виконанням «зернової угоди» критична — МінінфраструктуриСитуація із виконанням «зернової угоди» критична — Мінінфраструктури
Перше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всіПерше місто в Україні оголосило про дострокове завершення опалювального сезону: задоволені не всі
Ралі держоблігацій та очікування завершення яструбиної політики ФРС: що потрібно знати вранціРалі держоблігацій та очікування завершення яструбиної політики ФРС: що потрібно знати вранці
Последние новости
Подгружаем последние новости