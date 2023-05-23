Тариф на електроенергію для населення: в Нацкомісії повідомили, у скільки разів він зросте

Тариф на електроенергію для населення зросте щонайменше удвічі. Таке підвищення ціни, хоч і непопулярне, але вкрай необхідне. Інакше енергетики не зможуть відновити енергосистему до зими, і взимку може настати масштабний блекаут.

Як зросте тариф на електроенергію, повідомив в ефірі телемарафону голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

Для приведення зруйнованої агресором енергосистеми до нормального стану знадобиться щонайменше 45-46 млрд гривень, каже Ущаповський. У держави немає таких грошей. А західні партнери і так наповнюють наш бюджет наполовину. Ці гроші йдуть на зарплати бюджетникам і на пенсії. Отже, на відновлення енергетики грошей узяти ніде, окрім підвищення тарифів на електроенергію.

"Причина необхідності підняття тарифів — здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму потрібно приблизно 45-46 мільярдів гривень", — повідомив очільник НКРЕКП.

Підвищення тарифу вдвічі, до 2,88 грн/кВт-год, дасть енергетикам понад 40 мільярдів гривень додаткових надходжень. Ці гроші допоможуть відновити енергосистему.

Водночас, народна депутатка, заступниця голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Олена Мошенець заявила, що на відновлення енергосистеми потрібна більша сума – близько 50 мільярдів гривень. І це стосується лише нагальних видатків, повідомила народна обраниця.

Насправді ж, сумарні збитки енергетичного сектору України, завдані російським агресором, становлять 450 млрд гривень. Причому, таку цифру називають не українські, а міжнародні експерти зі Світового банку.

Нагадаємо, за словами Олени Мошенець, нового тарифу на електроенергію, очевидно, слід чекати вже у червні.