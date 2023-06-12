Купували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозру

Вони узгодили додаткову націнку на постачання газу на рівні від 200 до 1000 грн на тисячу куб м.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура разом з Національним антикорупційним бюро 9 червня 2023 року повідомили про підозру чотирьом особам, серед яких два керівники філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" - фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник. Їх зловживання завдали «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. Про це повідомляє САП, інформує ZN.ua .

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" спільно з представниками газових компаній організували закупівлі "блакитного палива" в обхід тендеру, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу на рівні від 200 до 1000 грн на тисячу куб. м.

Службовці "Укрзалізниці" приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям. Як виявило слідство, привласнені кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

Власника компанії-постачальника затримано та Вищим антикорупційним судом 11 червня 2023 року до нього застосували запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн. Фігурантам повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 КК України.