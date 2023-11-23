НБУ анулював ліцензії чотирьом кредитним спілкам та страховику

Національний банк анулював ліцензії чотирьом кредитним спілкам та страховику, п’ять кредитних спілок та страховика виключено з Державного реєстру фінансових установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: НБУ

Згідно з останньою поданою СК «Нафтагазстрах» звітністю за дев’ять місяців 2023 року станом на 30 вересня 2023 року обсяг страхових премій компанії становив 2 тис. грн, вартість активів — 65 669 тис. грн, страхові резерви — 0,0 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,007%.

У зв’язку з ухваленим рішенням про анулювання усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг з Державного реєстру фінансових установ виключено кредитну спілку «Гарантія-Кредит» (ЄДРПОУ 33800206).

Станом на 1 жовтня 2023 року обсяг активів КС «Гарантія-Кредит» становив 3 260,85 тис. грн (0,23% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 1 652,06 тис. грн (0,22% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Відкликано (анульовано) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану:

КС «Кооперативні Фінанси» (ЄДРПОУ 37138466);

КС «АЙ-ДАР» (ЄДРПОУ 33802046);

КС «Калина» (ЄДРПОУ 21163960);

КС «Софія СВЄ» (ЄДРПОУ 33442144).

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 листопада 2023 року.

КС «Кооперативні Фінанси», КС «АЙ-ДАР» та КС «Калина» мали по дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Обсяг активів КС «Кооперативні Фінанси» станом на 1 жовтня 2023 року становив 749 тис. грн (0,05% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 13 тис. грн (0,002% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС «АЙ-ДАР» станом на 1 жовтня 2023 року становив 1 489 тис. грн (0,1% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 49 тис. грн (0,007% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС «Калина» станом на 1 жовтня 2023 року становив 1 421,88 тис. грн (0,10% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 149,49 тис. грн (0,02% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

КС «Софія СВЄ» мала одну ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Обсяг активів КС «Софія СВЄ» станом на 1 жовтня 2023 року становив 1 645,81 тис. грн (0,12% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання — 208,92 тис. грн (0,03% від загального обсягу ринку кредитних спілок).