НБУ анулював ліцензію власника сервісу онлайн-кредитів Monetka

Національний банк анулював ТОВ «ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595) ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ анулював ліцензію власника сервісу онлайн-кредитів Monetka
Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 липня 2023 року за результатами позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

За даними НБУ, під час перевірки було встановлено порушення ТОВ «ФК «Ріальто» низки вимог чинного законодавства.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 11 липня 2023 року.

Після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Відкликання ліцензії не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.





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