Bayraktar отримав ліцензію на виробництво дронів в Україні

Повноцінно заводи запрацюють у 2025 році.

Турецька компанія Baykar планує запустити два заводи із виробництва ударних безпілотників в Україні у 2025 році. Зокрема компанія уже отримала від турецької влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Ak?nc? в Україні, заявив у коментарі турецькому виданню Akit гендиректор Baykar Халюк Байрактар, інформує ZN.ua .

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За словами Гендиректора компанії, на майбутніх підприємтсвах ще тривають будівельні та підготовчі роботи, але очікується, що уже в липні один із них буде електрофікований. Водночас повноцінне виробництво безпілотників почнеться уже в 2025 році.

«Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Ak?nc? в Україні», – сказав Байкар.

За його словами, загальний обсяг інвестицій, запланованих на будівництво заводів, становить 95,5 млн доларів.

Ще у 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. Зокрема, окрім заводу із виробництва БПЛА в Україні планують побудувати центр для обслуговування, ремонту та модернізації виробів турецької збройної компанії Baykar.

Будівництву сприяло підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.