Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банк

Після неодноразових попереджень регулятор відкликав ліцензію банку "Конкорд".

Нацбанк України з 1 серпня відкликає банківську ліцензію у АТ “АКБ “КОНКОРД? та ліквідовує банк. Крім того, банк мусить сплатити штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог Про це йдеться у рішенні регулятора, інформує ZN.ua.

Його Нацбанк ухвалив через систематичні порушення "Конкордом" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, повідомляється, що фінустанова не забезпечила функціонування належної системи управління ризиками, не надала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду, не здійснювала належним чином перебачений законодавством фінансовий моніторинг та не враховувала під час аналізу ризиків використання своїх продуктів та послуг з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За даними Національного банку, частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Раніше регулятор вже надсилав "Конкорду" письмові застереження та накладав штрафи на загальну суму майже 60,5 мільйона гривень.

У Нацбанку додали, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки.

27 липня на своєму офіційному сайті "Конкорд" спростував те, що він назвав чутками про позбавлення його ліцензії.

"У зв'язку з поширенням чуток і появою матеріалів про начебто позбавлення АТ «АКБ «КОНКОРД» банківської ліцензії, рішуче спростовуємо цю інформацію. Подібні плітки почали з’являтися на сайтах-«смітниках», які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні", - йшлося у дописі.

Власницями банку з головним офісом у Дніпрі є Олена Сосєдка (56,2295 %), Юлія Сосєдка (43,7675 %) та Тетяна Маломуж.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банкНацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банк
Росіяни готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Криму – ЦНСРосіяни готуються повністю розграбувати суднобудівний завод у Криму – ЦНС
Raiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податкуRaiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податку
Мінекономіки допускає можливість зростання ВВП України до 5%Мінекономіки допускає можливість зростання ВВП України до 5%
Блок рекламы


Похожие новости
«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці
Обмін валюти: великий державний банк перестав приймати пошкоджені долариОбмін валюти: великий державний банк перестав приймати пошкоджені долари
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Укрексімбанк перестав приймати на інкасо зношену валютуУкрексімбанк перестав приймати на інкасо зношену валюту
Monobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгуMonobank виплатить клієнтам компенсації за збій роботи онлайн-банкінгу
У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпняУ росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредитиБанки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
Гривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиківГривня може подешевшати на 10% через рішення Нацбанку – прогноз аналітиків
Зарплатні картки українців блокують банки: названо причинуЗарплатні картки українців блокують банки: названо причину
Російські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУРосійські ексвласники одного з українських банків хотіли вивести з нього всі кошти. Справою зайнялася СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости