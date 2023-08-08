Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував ще один банк

Після неодноразових попереджень регулятор відкликав ліцензію банку "Конкорд".

Нацбанк України з 1 серпня відкликає банківську ліцензію у АТ “АКБ “КОНКОРД? та ліквідовує банк. Крім того, банк мусить сплатити штраф у розмірі 400 тисяч гривень за порушення вимог Про це йдеться у рішенні регулятора, інформує ZN.ua .

Його Нацбанк ухвалив через систематичні порушення "Конкордом" вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Зокрема, повідомляється, що фінустанова не забезпечила функціонування належної системи управління ризиками, не надала на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду, не здійснювала належним чином перебачений законодавством фінансовий моніторинг та не враховувала під час аналізу ризиків використання своїх продуктів та послуг з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

За даними Національного банку, частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Раніше регулятор вже надсилав "Конкорду" письмові застереження та накладав штрафи на загальну суму майже 60,5 мільйона гривень.

У Нацбанку додали, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки.

27 липня на своєму офіційному сайті "Конкорд" спростував те, що він назвав чутками про позбавлення його ліцензії.

"У зв'язку з поширенням чуток і появою матеріалів про начебто позбавлення АТ «АКБ «КОНКОРД» банківської ліцензії, рішуче спростовуємо цю інформацію. Подібні плітки почали з’являтися на сайтах-«смітниках», які відомі використанням неперевіреної інформації, а також у створених російськими спецслужбами телеграм-каналах, метою яких є дестабілізація ситуації в Україні", - йшлося у дописі.