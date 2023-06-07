НБУ оштрафував та призупинив ліцензію CreditUP

Нацбанк застосував до ТОВ «Веллфін», яке надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP, захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії на провадження діяльності з надання фінпослуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Крім того, фінансову компанію оштрафовано.

НБУ оштрафував та призупинив ліцензію CreditUP

Тимчасове зупинення ліцензії

За результатами позапланової інспекційної перевірки ТОВ «Веллфін», що була здійснена Департаментом інспектування Нацбанку у квітні-травні 2023 року, виявлені порушення фінансовою компанією вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог щодо етичної поведінки.

Фінансова компанія зобов’язана усунути порушення, що стали причиною для тимчасового зупинення ліцензії, у строк до 6 липня 2023 року.

З 6 червня 2023 року «Веллфін» втрачає право:

  • укладати договори (продовжувати строк діючих договорів) про надання фінансових послуг із клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія, дію якої тимчасово зупинено;
  • укладати договори (вносити зміни до діючих договорів) про надання фінансових послуг, що мають як наслідок збільшення зобов’язань учасника ринку небанківських фінансових послуг перед клієнтами щодо виду фінансових послуг, на провадження яких була видана ліцензія.

Водночас тимчасове зупинення ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами, укладеними до дати набрання чинності рішенням про тимчасове зупинення ліцензії.

Щодо накладення штрафів

За окремі встановлені факти порушень вимог Законів України «Про споживче кредитування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про електронну комерцію» та вимог Цивільного кодексу України щодо договору про споживчий кредит та змін до нього, що укладаються у вигляді електронного документа, а також порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених у статті 25 Закону «Про споживче кредитування», Нацбанком до ТОВ «Веллфін» застосовано штрафні санкції на загальну суму 952 грн.





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