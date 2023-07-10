НБУ знову оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You

Національний банк втретє оштрафував ТОВ «Маніфорю» за надання завідомо недостовірної інформації на запит регулятора. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Перший штраф для компанії склав мінімальні 1700 грн. Однак у зв’язку з виявленими фактами надання завідомо недостовірної інформації на запити Національного банку з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг до компанії вжито заходів впливу у вигляді накладення штрафів:

за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17 грн;

за третє встановлене порушення упродовж календарного року, яке є систематичним, у розмірі 34 000 грн.

ТОВ «Маніфорю» надає споживчі кредити онлайн під брендом Money4You. У період дії воєнного стану Money4You продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявної ліцензії.