Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу

Статок бізнесмена оцінюється в 192 мільярди доларів.

Засновник компаній SpaceX і Tesla, а також власник соцмережі Twitter Ілон Маск знову повернув собі звання найбагатшої людини у світі. Про це свідчать дані індексу мільярдерів Bloomberg , інформує ZN.ua .

Маск повернув собі статус найбагатшої людини у світі © Getty Images

Так, статок Маска оцінюється в 192 мільярди доларів. За даними Bloomberg, нещодавно він збільшився майже на два мільярди доларів.

На другому місці розмістився власник LVMH Бернар Анро, який нещодавно втратив понад п'ять мільярдів доларів. Тепер його статок оцінюється в 187 мільярдів.

До першої п'ятірки також увійшли засновник Amazon Джефф Безос (144 мільярди), засновник Microsoft Білл Гейтс (125 мільярдів) та глава компанії Oracle Ларрі Еллісон (118 мільярдів).

51-річний Маск увійшов у 2023 рік з власним капіталом у 137 мільярдів доларів, ставши першою людиною, яка втратила 200 мільярдів статків через різке падіння акцій Tesla.

Водночас уже цього року бізнесмен заробив понад 55 мільярдів доларів завдяки зростанню акцій компанії.