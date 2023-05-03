Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ

НБУ прогнозує втрати кредитного портфеля внаслідок війни на рівні 30%.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках за даними на 1 квітня становила 38,8%. За квартал цей показник зріс на 0,7 п. п. Для порівняння, на 1 січня він становив 38,1%. Обсяг проблемних позик становив 434 млрд грн, збільшившись за три місяці на 2 млрд грн, повідомила прес-служба НБУ, інформує ZN.ua.

Загальний обсяг кредитів у першому кварталі скоротився на 14,5 млрд. грн., або на 1% і склав 1,119 трлн. грн. станом на 1 квітня.

Як уточнили в НБУ, до повномасштабного вторгнення РФ частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022-го), а кредитний портфель – зростав.

Починаючи з березня минулого року, відрахування до резервів під кредити перевищили 107 млрд грн і становлять понад 13% кредитного портфеля, які банки мали наприкінці лютого 2022-го.

За попередніми оцінками НБУ, потенційні втрати кредитного портфеля внаслідок війни, економічної кризи та енергетичного терору можуть сягнути 30%.


Олена Середа, ZN.ua





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