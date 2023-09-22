Націоналізована Німеччиною донька Газпрому знову торгуватиме зрідженим газом із РФ – Bloomberg

Зростає попит на російський ЗПГ.

Колишній підрозділ російського ПАТ "Газпром", націоналізований Німеччиною - Securing Energy for Europe GmbH - планує завантажувати ЗПГ, який вироблений на Ямальському заводі в Сибіру, вже на початку наступного місяця. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

Агентство зазначає, що хоча вантаж прямує до Індії, дії німецької держкомпанії, яка має угоди з Росією, викликають на сполох. Критики кажуть, що це суперечить обіцянці Німеччини уникати роботи з російським ЗПГ через війну Росії проти України.

"Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому. Економічні проблеми з Росією, очевидно, не так легко вирішити, як хочуть вірити політики", - сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Агентство зазначає, що це свідчить про складний та глобальний характер торгівлі ЗПГ, на яку ЄС все більше покладається після того, як Росія серйозно обмежила постачання трубопровідного газу до регіону минулого року.

За даними порту, судно SEFE річкою Амур забере російський вантаж шляхом перевалки в Бельгії 1 жовтня і доставить його до Індії пізніше цього місяця.

«Німецькі порти не беруть участі у цьому процесі, а також європейські чи німецькі газові мережі. Тому ці обсяги постачання не досягають німецького ринку, промисловості чи споживачів у Німеччині», – прокоментував представник компанії.

Торгова фірма має довгостроковий контракт на купівлю обсягів Ямал ЗПГ, який успадкував від минулого "Газпрому". Вона також має окремі довгострокові зобов'язання щодо постачання індійської компанії GAIL Ltd.