Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg

Міністерство юстиції США може вимагати від Binance виплати $4 млрд у рамках врегулювання розслідування, яке ведеться як мінімум із 2021 року. Про можливе укладання угоди, посилаючись на власні джерела, повідомило агентство Bloomberg.

Мін'юст США вимагає у Binance $4 млрд для припинення розслідування — Bloomberg
Фото: binance.com

Що відомо

За даними джерел, угода передбачає угоду про відстрочку кримінального переслідування Binance. У цьому випадку мін'юст заповнить обвинувальний акт проти компанії, проте не добиватиметься судового переслідування доти, доки компанія виконуватиме запропоновані умови.

Серед них буде виплата штрафу, згоду з докладним викладом фактів, що описують правопорушення з боку Binance, а також дотримання висунутих мінюстом вимог. За останнім слідкуватиме довірена особа міністерства юстиції.

При цьому, як зазначають джерела, угода, швидше за все, не врятує від кримінальних звинувачень засновника Binance Чанпена Чжао. Він зараз проживає в ОАЕ, де не діє угода про екстрадицію із США.

За словами джерел, переговори між компанією та владою США продовжуються, і ситуація ще може змінитися в будь-який бік. Якщо ж сторони домовляться на запропонованих мінюстом умовах, то угоду може бути оголошено найближчими днями.





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