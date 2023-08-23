Українці знову побили рекорд споживання електроенергії, додатковий експорт просили у двох країн

Через ремонти на електростанціях, можливості власного виробництва наразі обмежені.

У понеділок, 21 серпня, в Україні знову встановили новий літній максимум споживання електроенергії, через що Україна взяла рекордний обсяг аварійної допомоги у вечірні години – 2000 МВт·год, повідомили в НЕК “Укренерго”, інформує ZN.ua.

Українці знову побили рекорд споживання електроенергії, додатковий експорт просили у двох країн
© Pixabay

Так, ввечері в понеділок максимум споживання перевищив попередній показник 16 серпня на 1,3%, що дуже багато для енергосистеми України, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробітку електроенергії.

Для покриття попиту з 18:00 до 22:00 “Укренерго” вдалось до аварійного імпорту з енергосистем Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав рекордні 2000 МВт·год..

Сьогодні Україна продовжує імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 356 МВт.

Також вдень було зафіксоване короткочасне відключення системою захисту високовольтної лінії на Львівщині, через що на 5 хвилин без світла опинилась частина Львова та прилеглих районів. Причиною відключення виявилось зрізане невідомими поряд з проводами лінії дерево.

Внаслідок російського ракетного обстрілу вранці у вівторок виникли нові пошкодження у мережах на Дніпропетровщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині.

Наразі, за словами НЕК, кількість блоків електростанцій в роботі обмежена через ремонти на багатьох теплових електростанціях, а також планові ремонти частини атомних енергоблоків.

“Це суттєво обмежує можливість забезпечувати зростаюче споживання, особливо у вечірні години”, - зазначили в Укренерго та закликали ощадливо споживати енергію.


Ірина Знась, ZN.ua





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